Stand: 19.05.2023 11:13 Uhr 57-Jährige wird von Pitbull gebissen - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag wurde eine 57-Jährige im Schöningener Stadtteil Esbeck (Landkreis Helmstedt) durch einen Hundebiss leicht verletzt. Laut Polizei war die Frau mit ihrem eigenen Hund auf einem Feldweg unterwegs, als ihr plötzlich ein brauner Pitbull ohne Besitzer entgegenkam. Nachdem sich die beiden Hunde beschnupperten, griff der Pitbull laut Polizei zunächst den kleineren Hund der 57-Jährigen an. Als diese dazwischen ging, wurde sie von dem Pitbull gebissen. Dessen mittlerweile aufgetauchter Besitzer habe sich jedoch nicht näher für die Situation interessiert, so die Polizei. Die 57-Jährige fragte den Halter nach seinem Namen, doch dieser sei ohne Antwort mit seinem Hund weiter gegangen. Der Hundehalter soll eine Glatze gehabt und eine blaue Jeans getragen habe. Weitere Merkmale des Mannes konnte sich die Wolfsburgerin nicht merken. Zeugen, die Hinweise zu dem Hundehalter geben können oder die Situation beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer (05352) 95 10 50 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.05.2023 | 13:30 Uhr