Hoher Schaden nach Brand von Haus in Emsbüren

In Emsbüren (Landkreis Emsland) ist am Mittwoch ein unbewohntes Einfamilienhaus in Brand geraten. Laut Polizei entdeckte ein Spaziergänger das Feuer. Das Gebäude war den Angaben zufolge seit Jahren unbewohnt. Nach ersten Schätzungen entstand durch den Brand ein Schaden von rund 300.000 Euro. Die Brandursache ist den Angaben zufolge noch unklar, die Polizei schließt eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus. Eine Untersuchung durch einen Gutachter steht laut Polizei noch bevor. Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft bittet Zeugen um Hinweise.

