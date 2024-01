Stand: 26.01.2024 15:18 Uhr Hausarzt in Rhede mit fast 80: "Werde noch gebraucht"

Die Gemeinde Rhede (Landkeis Emsland) sucht dringend einen Hausarzt. Dort will der 78-jährige Allgemeinmediziner Ulrich Stein in den Ruhestand gehen. Er findet aber niemanden, der seine Praxis übernehmen will. Deshalb arbeitet der Hausarzt weiter. "Das ist kein Beruf, sondern eine Berufung: Ich werde noch gebraucht", sagt Stein. Er will seine 1.600 Patienten nicht im Stich lassen. Das wäre für Rhede auch katastrophal, so Bürgermeister Jens Willerding (CDU). In Rhede leben 4.700 Menschen - und die Gemeinde sei schon jetzt mit zwei Arztpraxen unterversorgt. Die Gemeinde inseriert deshalb in Ärzte-Zeitschriften: Wer die Praxis übernimmt, bekommt 115.000 Euro aus Fördermitteln. Ärztemangel ist nicht nur in Rhede ein Problem: In Deutschland gehen in den nächsten zehn Jahren rund 30 Prozent der Hausärzte in den Ruhestand.

Weitere Informationen In Niedersachsen fehlen mehr als 500 Hausärzte Die Lage könnte sich bis 2035 noch weiter zuspitzen. Die Kassenärztliche Vereinigung fordert mehr Medizin-Studienplätze. (20.03.2023) mehr

