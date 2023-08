Stand: 02.08.2023 08:05 Uhr Hasbergen: Regen verzögert Bauarbeiten an Kreisstraße

Der anhaltende Regen beeinträchtigt mittlerweile auch Straßenbauarbeiten im Landkreis Osnabrück. In Hasbergen (Landkreis Osnabrück) muss das Verlegen einer Asphaltdecke an der Kreisstraße 305 weiter verschoben werden. Das teilte der Landkreis mit. Denn die letzte Asphaltschicht müsse unbedingt bei trockenem Wetter verlegt werden, anderenfalls wäre die Straße nicht dauerhaft belastbar, so ein Kreissprecher. Daher werden die Arbeiten vorläufig unterbrochen und erst am Montag wieder aufgenommen. Möglicherweise werde das Asphaltieren aber auch noch einmal verschoben, falls es in der kommenden Woche erneut regnen sollte.

