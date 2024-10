Großbrand in Papenburg: Hoher Schaden und ein Verletzter Stand: 06.10.2024 09:10 Uhr In einem Wohn- und Geschäftshaus in Papenburg ist Sonntagfrüh ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Wohnungen werden zerstört, ein Mensch wird leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500.000 Euro.

Die Brandursache war zunächst unklar. Laut Polizei wurde das Feuer gegen 1.30 Uhr gemeldet. Es war im hinteren Bereich des Gebäudes an der Siemensstraße ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Brand griff demnach auf mehrere Wohnungen über. Diese brannten laut Sprecher vollständig aus.

Feuerwehr in Papenburg rettet Bewohner per Drehleiter

Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, habe das Gebäude bereits in Vollbrand gestanden, hieß es. Die Einsatzkräfte retteten drei Bewohner aus dem Gebäude. Einer wurde über das Dach per Drehleiter in Sicherheit gebracht. Zwei Bewohner hatten sich laut Polizei selbst ins Freie gerettet. Ein Mensch wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Nachlöscharbeiten bis in die Morgenstunden

Der Brand war nach rund eineinhalb Stunden von den etwa 80 Einsatzkräften gelöscht. Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten laut Feuerwehr bis in die Morgenstunden. Das Gebäude gilt als zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei geht von einem Schaden von einer halben Million Euro aus.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.10.2024 | 08:00 Uhr