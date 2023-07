Stand: 03.07.2023 08:39 Uhr Grafschaft Bentheim fördert Sicherheitstraining für Fahranfänger

Der Landkreis Grafschaft Bentheim will die Verkehrssicherheit auf den Straßen verbessern. Im Fokus stehen dabei besonders jüngere und ältere Autofahrer und Autofahrerinnen. Diese beiden Gruppen verursachen überdurchschnittlich viele, schwerwiegende Unfälle, so der Landkreis. Deshalb sollen junge Leute, die ihren Führerschein noch kein Jahr haben, bald 50 Euro für ein Fahrsicherheitstraining mit Auto und Motorrad geschenkt bekommen. Menschen ab 65 Jahren können in Kursen mit Fahrlehrern testen, wie fit sie noch am Steuer sind. Laut Landkreis geben jedes Jahr rund 20 Senioren aus Altersgründen ihren Führerschein ab. Dafür erhalten sie demnächst einen Zuschuss für Tickets von Bus und Bahn.

