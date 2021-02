Stand: 05.02.2021 12:14 Uhr Grafschaft Bentheim: Baumfällarbeiten für Radweg-Neubau

In der Grafschaft Bentheim beginnen am Montag die Arbeiten für einen neuen Radweg an der Kreisstraße 19. Im Laufe des Tages sollen erste Bäume auf dem Abschnitt zwischen Emlichheim und Georgsdorf gefällt werden, teilte der Landkreis Grafschaft Bentheim mit. Wenn der Fahrradweg fertiggestellt ist, kann man am Kanal entlang von Lohne über Nordhorn und Georgsdorf bis nach Emlichheim fahren. Der Bau kostet rund sechseinhalb Millionen Euro. 3,5 Millionen Euro kommen vom Land Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.02.2021 | 07:30 Uhr