Stand: 30.09.2021 21:29 Uhr Goldmünzen aus dem Mittelalter: Fund in Meppen präsentiert

Ein Mann hat im November 2020 einen Schatz mit wertvollen Goldmünzen aus dem 14. Jahrhundert auf einem Acker im Emsland entdeckt. Das Landesamt für Denkmalpflege und der Landkreis haben den Fund am Donnerstag in Meppen präsentierten. Er stelle für seine Zeit einen erheblichen Wert dar, sagten die Experten. Der Fund sei "von großem landesgeschichtlichem Interesse". Der Finder hatte auf dem Acker bei Emsbüren erst eine Münze gefunden, dann drei weitere am Rand eines Wäldchens. Fachleute des Landesamtes durchsuchten dann das Gelände und fanden sechs weitere Münzen. Vier Münzen stammen aus Frankreich und wurden nach 1337 geprägt. Es handelt sich um sogenannte Goldschilde (Ecu d'or), auf denen Herrscherwappen abgebildet sind. Die sechs deutschen Fundstücke sind ähnlich alt und gehören ebenfalls zu diesem Münztyp. Die Münzen sollen bald ausgestellt werden.

