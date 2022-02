Stand: 24.02.2022 10:24 Uhr Glandorf: Lkw stürzt auf Landstraße um

Ein Lkw ist am Morgen in Glandorf (Landkreis Osnabrück) auf einer Landstraße von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Nach Angaben der Polizei wurde der Fahrer des 40-Tonners dabei schwer verletzt. Ein Kran soll den Lastwagen nun von der Fahrbahn räumen. Kraftstoff sei an der Unfallstelle bisher nicht ausgelaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Wie hoch der Schaden ist und wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, wissen die Ermittler noch nicht. Die B475 bei Glandorf ist wegen Bergungsarbeiten bis zum Mittag gesperrt.

