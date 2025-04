Stand: 24.04.2025 15:25 Uhr Grafschaft Bentheim: 22 Prozent der Kinder sind zu dick

Die Gesundheitsregion Grafschaft Bentheim stellt in diesem Jahr Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt. Bei der Gesundheitskonferenz am Mittwoch in Nordhorn geht es um übergewichtige und adipöse junge Menschen. Im Jahr 2021 waren davon rund 31 Prozent der Kinder in der Grafschaft Bentheim betroffen. Das hatte damals eine Studie unter Drittklässlern vom Kreissportbund und der Universität Münster ergeben. Inzwischen sehen die Zahlen wieder besser aus. Derzeit gelten 22 Prozent als zu dick. Dennoch sind die Werte laut Landesgesundheitsamt in der Grafschaft schlechter als im Landesdurchschnitt. Ein Grund das Thema in den Mittelpunkt zu rücken, sagt die Leiterin der Gesundheitsregion, Annegret Hölscher. Die Gesundheitskonferenz in Nordhorn richtet sich an alle Eltern, Lehrer und Erzieher.

