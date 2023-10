Stand: 17.10.2023 08:18 Uhr Getränkehersteller Berentzen aus Haselünne mit sinkendem Gewinn

Die emsländische Berentzen-Gruppe hat ihren Umsatz in den ersten drei Quartalen trotz der Konsumflaute gesteigert. Wie der Getränkekonzern am Montag in Haselünne (Landkreis Emsland) mitteilte, ist er um rund 6 Prozent auf fast 135 Millionen Euro angewachsen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern ging dagegen deutlich zurück: von 6,8 auf 5 Millionen Euro. Die erhöhten Getränkepreise deckten gerade einmal die zunehmenden Materialkosten, erklärte Berentzen-Vorstand Schwegmann. Auch die Personalkosten seien gestiegen und wirkten sich dämpfend auf das Ergebnis aus. Das Unternehmen rechne nicht damit, dass Energie-, Rohstoff- und Personalkosten wieder das Niveau wie vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges erreichen werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittelindustrie