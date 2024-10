Stand: 28.10.2024 10:08 Uhr Geschützter Wiesenvogel vom Dümmer in Frankreich erschossen

Ein streng geschützter Wiesenvogel, der noch im Frühjahr am Dümmer See (Landkreis Diepholz) gebrütet hatte, wurde in Frankreich erschossen. Das meldet der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Die Vogelschützer konnten die Flugroute und die Rastplätze nachvollziehen, weil sie den Rotschenkel mit einem GPS-Sender ausgestattet hatten. Der Vogel sei bei seiner Rast in Frankreich von Jägern geschossen worden, so der NLWKN. Das sei nach französischem Recht legal. Das Forschungsprojekt ist aber nicht gefährdet, weil die Experten noch acht weitere Rotschenkel mit Sendern versehen hatten. Trotzdem fordert der NLWKN, dass auch andere Länder die Jagd von gefährdeten Vögeln einstellen.

