Stand: 14.04.2021 09:22 Uhr Gemeinden im Emsland wollen kein Atommüll-Endlager

In einer gemeinsamen Resolution lehnen die emsländischen Samtgemeinden Lathen, Sögel und Dörpen ein mögliches Endlager für Atommüll auf ihrem Gebiet ab. Nach ihrer Ansicht sind Salzstöcke ungeeignet für die Lagerung. Außerdem sei ein Atommüll-Endlager im Emsland auch wegen der Nähe zum Schießplatz der Bundeswehr absolut der falsche Standort. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hatte im Herbst in einem Zwischenbericht auch die Salzstöcke in Lathen, Wahn und Börger als mögliche Atommüll-Standorte genannt.

