So wird das Wetter am langen Wochenende im Norden Stand: 10.05.2024 09:27 Uhr Am Wochenende soll es im Norden noch wärmer werden als zu Christi Himmelfahrt. Vor allem der Sonntag wird laut Meteorologinnen und Meteorologen heiter und trocken - mit Temperaturen bis 26 Grad.

Für den heutigen Freitag sagen die Wetter-Fachleute viel Sonne und einige Wolken voraus. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 Grad auf Hiddensee und 22 Grad in Hannover. Vor allem im Nordseeumfeld, im nördlichen Schleswig-Holstein und zwischen dem Darß und Rügen sowie im Oberharz ist es länger stark bewölkt, aber meist trocken. Lediglich im südlichen Bergland und im Südosten Vorpommerns seien ein paar Tropfen oder leichte Schauer möglich, so.

Weitere Informationen Langes Wochenende: Am Sonntag viel Verkehr im Norden erwartet Der ADAC gibt Tipps für ab Sonntagmittag erwartete Rückreisewelle. Bauarbeiten schränken den Verkehr zusätzlich ein. mehr

Örtliche Schauer nur im Osten von Mecklenburg-Vorpommern

Für Samstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) einen freundlichen Wechsel von Sonne und Wolken voraus. Nur in den östlichen Landesteilen Mecklenburg-Vorpommerns sind örtlich Schauer möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 23 Grad.

Am Sonntag bis 26 Grad im Emsland vorhergesagt

Der schönste Tag am Wochenende dürfte der Sonntag werden. Die Prognose des DWD: heiter und trocken. In Niedersachsen soll es norddeutschlandweit am wärmsten werden - mit bis zu 26 Grad im Emsland.

Weitere Informationen Wetter: Vorhersage und Regenradar für Norddeutschland Das Wetter in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen: Vorhersage, Regenradar, PLZ-Suche und Unwetterwarnungen. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 08.05.2024 | 19:30 Uhr