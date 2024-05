Stand: 10.05.2024 07:09 Uhr Radfahrer prallt gegen Baumstumpf: 50-Jähriger tödlich verletzt

In Osnabrück ist Donnerstagnacht ein 50-jähriger Fahrradfahrer tödlich verunglückt. Er war ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem Fahrrad in einer Kurve einer abschüssigen Straße von dieser abgekommen und in eine Böschung gefahren. Laut Polizei sei er dort mit dem Kopf gegen einen Baumstumpf geprallt. Er starb noch vor Ort an seinen Verletzungen.

