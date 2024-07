Stand: 05.07.2024 09:31 Uhr "Geh mit uns": Tausende pilgern von Osnabrück nach Telgte

Zur diesjährigen Wallfahrt von Osnabrück nach Telgte im Münsterland werden am Wochenende wieder mehrere Tausend Pilgerinnen und Pilger erwartet. Die Telgter Wallfahrt steht unter dem Motto "Geh mit uns". Sie startet am Samstag um 3 Uhr früh nach einer Pilgermesse im Osnabrücker Dom und führt dann mehr als 40 Kilometer bis nach Telgte im Münsterland. Die Pilgerinnen und Pilger gehen zu Fuß - unterwegs schließen sich nach und nach weitere Menschen an. Für Pilgerinnen und Pilger, die nicht so weit laufen können oder wollen, gibt es auch eine Fahrrad-Wallfahrt und Begleitfahrzeuge. Im vergangenen Jahr nahmen rund 5.500 Menschen an der Wallfahrt teil; vor Corona waren es teilweise mehr als 10.000 Menschen.

Weitere Informationen "Ich bin dann mal weg" - Pilgern im Emsland Anfangs als "Modeerscheinung" abgetan, gehen den Hümmlinger Pilgerweg mittlerweile rund 3.000 Menschen im Jahr. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.07.2024 | 08:30 Uhr