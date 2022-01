Stand: 26.01.2022 14:30 Uhr Geeste: Schweinetransporter umgekippt - vier Tiere verendet

In Geeste (Landkreis Emsland) ist am Mittwochmorgen ein mit Schweinen beladener Transporter umgekippt. Laut Polizei war der 62-jährige Fahrer eines mit 81 Mastschweinen beladenen Lkw gegen 7 Uhr auf der Osterbrocker Straße unterwegs, als er mit seinem Gespann nach links in Richtung B70 abbog und der Anhänger aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts in einen Graben kippte. Die Schweine konnten zügig wieder eingefangen und umgeladen werden. Der Fahrer des Gespanns blieb unverletzt. Vier Tiere verendeten bei dem Unfall. Während der Bergungsarbeiten kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

VIDEO: Schweinelaster umgekippt - Verkehrsbehinderungen in Geeste (1 Min)

