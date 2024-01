Stand: 16.01.2024 11:49 Uhr Gedenkstätte Esterwegen zeigt Bilder von Felix Nussbaum

Die Gedenkstätte Esterwegen (Landkreis Emsland) zeigt zum Monatsende die Wanderausstellung "Unterwegs mit Felix Nussbaum". Sie besteht aus 20 Reproduktionen von Werken des in Osnabrück geborenen Künstlers. Nussbaum wurde 1944 wegen seiner jüdischen Wurzeln in Auschwitz ermordet. Die Wanderausstellung der Felix-Nussbaum-Gesellschaft wurde schon in anderen europäischen Ländern gezeigt und soll Nussbaums Werke einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Gedenkstätte Esterwegen erinnert an die 15 Emslandlager der Nationalsozialisten. Dort sind mehr als 20.000 Menschen umgekommen. Die Wanderausstellung ist dort vom 28. Januar bis Ende März zu sehen.

