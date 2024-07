Stand: 06.07.2024 16:36 Uhr Gasalarm in Meppen: Hochzeitsgesellschaft muss Feier unterbrechen

Gasalarm in Meppen. Am Samstagmorgren sind Polizei und Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausgerückt. Anwohner hatten die Rettungskräfte am Morgen wegen intensiver Gasgerüche alarmiert. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, stellten Experten in dem Wohn- und einem angrenzenden Gewerbegebiet das giftige Gas Schwefelwasserstoff fest. Eine Hochzeitsgesellschaft musste ihre Feier für einige Zeit unterbrechen, ebenso wie die Dekra eine Veranstaltung. Die Ursache für den Gasaustritt ist unklar.

