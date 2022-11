Stand: 04.11.2022 15:18 Uhr Gäste können sich ihr Bier in Lingener Kneipe selbst zapfen

Wer Bier trinken will, kann sein Bier selbst zapfen: Mit dieser Idee wendet sich ein Lingener Wirt in den sozialen Medien an alte und neue Gäste. "Ihr könnt unfallfrei ein Bier zapfen und habt Bock auf Thekenschnack und gute Menschen? Dann meldet Euch jetzt!", lautet der Aufruf aus dem Emsland. Denn wie überall im Land ist die Personalnot riesig. Vor allem Aushilfskräfte fehlen. Darum hat sich Wirt Markus Quadt für diese neue Art der Mitarbeiter-Suche entschieden. Die Resonanz sei größer als erwartet, sagte er dem NDR Niedersachsen. Damit das Bier auch schmeckt, gibt's kleine Schulungen für die künftigen Thekenkräfte aus dem Kreise seiner Gäste. Na denn: Prost!

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.11.2022 | 15:00 Uhr