Stand: 05.09.2023 08:48 Uhr Gänse auf Abwegen: Stadt Georgsmarienhütte bittet um Hilfe

Es klingt wie eine taktische Aufgabe aus dem Fußball: Die Stadt Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück möchte die Laufwege von Gänsen nachvollziehen, die sich normalerweise im Kasinopark im Stadtteil Alt-Georgsmarienhütte aufhalten. Die schwarz-braunen Kanadagänse befinden sich nämlich seit einiger Zeit auf Abwegen: Sie verlassen den Uferbereich des Kasinoparkteichs und watscheln in die umliegenden Wohngebiete. Die Stadt interessiert vor allem der Zeitpunkt der "Ausflüge“, also der Tag und die möglichst genaue Uhrzeit. Sie bittet deshalb die Anwohnenden, bis zum 22. September entsprechende Daten zu liefern - über die kostenlose "Ideen&Mängel-App“, per E-Mail an info@georgsmarienhuette.de oder per Telefon unter (05401) 85 02 38.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Tiere