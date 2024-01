Stand: 26.01.2024 08:00 Uhr Fünf junge Menschen verunglücken auf nasser Straße in Ankum

In Ankum (Landkreis Osnabrück) ist am späten Donnerstagabend ein Pkw verunglückt. Nach Polizeiangaben kam der Wagen auf regennasser Straße von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar. Der 20 Jahre alte Fahrer sei vermutlich zu schnell unterwegs gewesen, so ein Polizei-Sprecher. Der Wagen war mit fünf jungen Menschen besetzt - im Alter von 15 bis 20 Jahren. Zwei der Insassen wurden leicht verletzt. Der Fahrer war laut Polizei nüchtern und stand auch nicht unter dem Einfluss von Drogen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min