Stand: 18.02.2024 17:14 Uhr Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Bohmte

Bei einem Unfall mit drei Autos in Bohmte im Landkreis Osnabrück sind am späten Samstagnachmittag fünf Menschen verletzt worden. Einer von ihnen erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Laut Polizei wollte der 29 Jahre alte Autofahrer zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen. Während des Überholvorganges scherte eines der beiden Autos plötzlich ebenfalls aus. Die beiden Wagen stießen zusammen, das Auto des 29-Jährigen prallte gegen einen Baum. Der Mann und seine fünf Jahre alte Tochter, die ebenfalls in dem Auto saß, wurden in dem Auto eingeklemmt. Der 29-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, seine Tochter erlitt schwere Verletzungen. Die drei Insassen der anderen Fahrzeuge wurden laut Polizei leicht verletzt.

