Stand: 05.04.2022 08:26 Uhr Freren: Polizei ermittelt mutmaßlichen Tankbetrüger

Die Polizei hat im Landkreis Emsland einen mutmaßlichen Tankbetrüger ermittelt. Der 31 Jahre alte Mann soll am 30. März an einer Tankstelle in Thuine einen Pkw für 131 Euro befüllt und davongefahren sein, wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Dienstag mitteilte. Dabei soll der 31-Jährige vorn am Wagen ein gestohlenes Kennzeichen angebracht und das hintere entfernt haben. Zwei Tage später machten Fahnder das Fahrzeug in Freren ausfindig. Zu diesem Zeitpunkt seien die richtigen Kennzeichen angebracht gewesen. Die Beamten trafen den 31-jährigen Beschuldigten sowie den 43 Jahre alten Fahrzeughalter an. Der 31-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Eigentümer des Pkw muss sich in einem Strafverfahren verantworten, da der Verdacht besteht, dass er die Fahrt in Thuine geduldet habe.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.04.2022 | 09:30 Uhr