Forstwirtschaft kämpft mit Personalmangel

Die Gewerkschaft IG Bau in Osnabrück beklagt einen Fachkräftemangel in Forstbetrieben. Die Wälder seien am Limit. Gleiches gelte für die Forstleute, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Während die Bäume unter Schädlingen und Trockenheit litten, fehle der Branche Personal. In einer Umfrage hat die IG Bau herausgefunden, dass neun von zehn Mitarbeitenden von Forstbetrieben klagen, dass Kräfte fehlen. Die Gewerkschaft schätzt, dass bundesweit rund 1.000 Fachkräfte zusätzlich in den Wäldern eingesetzt werden müssten.

