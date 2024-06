Stand: 21.06.2024 07:22 Uhr Flughafen Münster-Osnabrück startet in die Sommerhochsaison

Mit dem Ferienbeginn in Niedersachsen beginnt am Freitag auch am Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) die besonders reiseintensive Zeit. Diese erreicht ihren Höhepunkt, wenn in zwei Wochen auch in Nordrhein-Westfalen das Schuljahr zu Ende geht. Bis zum Ferienende in beiden Bundesländern rechnet der FMO mit rund 335.000 Fluggästen. Das wären fast 40 Prozent mehr als in den Sommerferien im vergangenen Jahr und der verkehrsreichste Sommer der letzten 15 Jahre, teilte der Flughafen mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.06.2024 | 06:30 Uhr