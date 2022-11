Stand: 17.11.2022 13:18 Uhr Flughafen Münster/Osnabrück sperrt Start- und Landebahn

Am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) wird die Start- und Landebahn saniert. Deshalb sind bis zum Ende des Monats keine Flüge möglich. Die obere Asphaltschicht wird abgetragen und anschließend erneuert, sagte ein Sprecher. Außerdem werden die Licht- und Funksignale an der Bahn modernisiert. Die sogenannte "Befeuerung" wird mit einer energieeffizienten LED-Technik ausgestattet. So sollen am FMO jährlich rund 230.000 Kilowatt-Stunden Strom eingespart werden. Die Bauarbeiten laufen täglich rund um die Uhr und sollen am 30. November abgeschlossen sein.

