Stand: 25.07.2023 06:56 Uhr Flughafen Münster Osnabrück: Schulnote 2 für die Sicherheit

Die Piloten in Deutschland bewerten die Sicherheit am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) als "gut". Das geht aus dem jährlichen Sicherheitscheck der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hervor. Bewertet wurde unter anderem, ob die Landebahnen auch bei schlechten Wetterverhältnissen gut angeflogen werden können und ob es Maßnahmen gibt, die verhindern sollen, dass eine Maschine von der Start- und Landebahn abkommt. Beim Flughafen Münster/Osnabrück steht da am Ende die Schulnote 2,0. Bundesweiter Spitzenreiter ist der Flughafen München mit der Note 1,6. Unabhängig vom Sicherheitsaspekt wurde der FMO dafür gelobt, dass er seine Beleuchtung an den Start- und Landebahnen auf stromsparende LED-Technik umgerüstet hat.

Weitere Informationen Flughafen Münster/Osnabrück sperrt Start- und Landebahn Die Start- und Landebahn am Flughafen Münster/Osnabrück wird wegen Sanierungsarbeiten bis zum 30.November komplett gesperrt. (Archiv) mehr

Weitere Informationen Nach Corona-Jahren: Deutlich mehr Passagiere nutzen den FMO Die Besucherzahlen sind auf rund 800.000 gestiegen. Für 2023 plant der Flughafen Münster-Osnabrück neue Verbindungen. (Archiv) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.07.2023 | 08:30 Uhr