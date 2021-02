Stand: 18.02.2021 13:48 Uhr Fischsterben nach Winterwetter in Papenburg

Das eiskalte Wetter der vergangenen Tage hat in Papenburg im Landkreis Emsland offenbar zu einem Fischsterben geführt. In einem See im Stadtpark seien unter einer dicken Eisschicht große Mengen an Weißfischen und Karpfen zu erkennen, so eine Stadtsprecherin. Grund für das Fischsterben sei vermutlich Sauerstoffmangel aufgrund der Eis- und Schneedecke. Die Fischkadaver sollen in den kommenden Tagen geborgen werden.

