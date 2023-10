Stand: 22.10.2023 14:34 Uhr Feuer in Reihenhaus in Bad Iburg - Brandursache unklar

In Bad Iburg im Landkreis Osnabrück ist am Sonntagmorgen ein Reihenhaus in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe das Dachgeschoss des Hauses "lichterloh" in Flammen gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Menschen seien nicht im Gebäude gewesen, es habe keine Verletzten gegeben. Schätzungen zur Schadenshöhe lagen am Sonntag noch nicht vor. Auch die Ursache des Feuers war zunächst unbekannt. Am frühen Nachmittag waren die Löscharbeiten beendet.

