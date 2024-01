Stand: 18.01.2024 08:25 Uhr Feuer in Osnabrück: Wohnung in Mehrfamilienhaus ausgebrannt

In einem Osnabrücker Mehrfamilienhaus hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt. Feuerwehr und Polizei waren im Großeinsatz. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Nach Polizeiangaben hatten Rauchmelder ausgelöst. Ein Mieter des 19-Parteien-Hauses kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Das Feuer war kurz nach Mitternacht in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Der Schaden liege bei rund 150.000 Euro, so ein Polizeisprecher.

