Stand: 16.08.2024 12:43 Uhr Feuer im Vorzelt: Aufmerksamer Camper weckt seinen Nachbarn

Ein aufmerksamer Zeuge hat seinem Camping-Nachbarn am Donnerstag womöglich das Leben gerettet. Nach Polizeiangaben hatte der 64-Jährige auf einem Campingplatz in Hagen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) gegen 22 Uhr ein Feuer bei seinem Nachbarn entdeckt. Dort war ein Abfallbehälter in einem Vorzelt in Brand geraten. Nachdem der Mann seinen Nachbarn geweckt hatte, löschten die beiden Männer gemeinsam das Feuer. Dabei verbrannte sich der 53-jährige Zeltbesitzer und atmete Rauch ein, so ein Polizeisprecher. Er kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 64-jährige Brandentdecker bliebt unverletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

