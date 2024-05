Stand: 24.05.2024 07:00 Uhr Feuer im Gymnasium Oesede: Polizei geht von Brandstiftung aus

Die Ursache des Brandes im Gymnasium Oesede in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) vor zwei Wochen ist geklärt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin gibt es eindeutige Hinweise auf Brandstiftung und auf konkrete Personen. Auch die Staatsanwaltschaft sei eingeschaltet. Details wollte die Polizeisprecherin am Donnerstag nicht mitteilen. Das Gymnasium Oesede war am 11. Mai durch ein Feuer stark beschädigt worden. Der Schaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt.

