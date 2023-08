Stand: 20.08.2023 12:31 Uhr Flex-Geräusche verraten Fahrraddiebe in Georgsmarienhütte

Die Polizei in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) hat in der Nacht zu Sonntag zwei mutmaßliche Fahrraddiebe gefasst. Die Täter hatten sich den Angaben zufolge durch Geräusche einer Flex, mit der sie Fahrradschlösser auftrennten, verraten. Aufmerksame Anwohner im Stadtteil Malbergen hörten diese und alarmierten daraufhin die Polizei, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Weil mehrere dunkel gekleidete Personen auf der Straße beobachtet wurden, sei ein "größerer Polizeieinsatz" angelaufen. Dabei wurden mehrere Diensthunde sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Ein 28-Jähriger und ein 39-Jähriger wurden festgenommen. Die Beamten stellten sechs gestohlene Fahrräder und Pedelecs sicher. Die Polizei geht davon aus, dass weitere Täter zu der Diebesbande gehören und fliehen konnten, und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (05401) 83 160 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.08.2023 | 06:30 Uhr