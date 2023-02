Stand: 17.02.2023 10:30 Uhr Fahrbahn wird erneuert: Drei Monate Einschränkungen auf der A30

Im Südwesten Niedersachsens kommt es auf der A30 für voraussichtlich drei Monate zu Einschränkungen in beide Fahrtrichtungen. Betroffen ist das Teilstück zwischen den Anschlussstellen Schüttorf-Nord (Landkreis Grafschaft Bentheim) und Salzbergen (Landkreis Emsland), wie die Autobahn Westfalen am Freitag mitteilte. Auf einer Strecke von rund sieben Kilometern wird die Fahrbahn erneuert. Die Bauarbeiten beginnen am Montag.

