Stand: 05.12.2021 09:35 Uhr Fachwerkhaus in Bad Essen steht in Flammen

In Bad Essen im Landkreis Osnabrück steht ein historisches Fachwerkhaus in Flammen. "Das brennt da lichterloh", sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Zwei Menschen seien leicht verletzt worden. Genauere Angaben zu ihnen gab es zunächst nicht. Laut dem Sprecher war das Feuer gegen 5.20 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Die Löscharbeiten waren am Sonntagmorgen in vollem Gange.

