Stand: 13.08.2023 19:14 Uhr Fachwerkgebäude in Ostercappeln brennt komplett nieder

Bei einem Brand ist ein ehemaliges landwirtschaftliches Gehöft am Sonntagvormittag in Ostercappeln im Landkreis Osnabrück komplett zerstört worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden durch den Brand zwei Menschen verletzt, sie mussten ärztlich behandelt werden. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fachwerkhaus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte laut Polizei das Gehöft nicht mehr retten. Die Brandursache ist nach Auskunft der Polizei unklar, auch zur Schadenshöhe konnten am Sonntag keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

VIDEO: Ostercappeln: Zwei Verletzte bei Brand von Fachwerkgebäude (13.08.2023) (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.08.2023 | 06:30 Uhr