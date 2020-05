Stand: 26.05.2020 12:11 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ermittlungen nach Corona-Ausbruch auf Schlachthof

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt im Zusammenhang mit den Corona-Infektionen auf einem Schlachthof in Dissen (Landkreis Osnabrück). Es geht um die Missachtung von Anordnungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetz, sagte ein Sprecher NDR 1 Niedersachsen. Man prüfe, inwieweit Abstandsgebote nicht eingehalten wurden sowie wie Schlachthofmitarbeiter untergebracht worden sind.

Videos 02:13 Hallo Niedersachsen Mangelhafte Unterkunft für Schlachthof-Mitarbeiter Hallo Niedersachsen Bereits die Häfte aller Schlachthof-Mitarbeiter in Dissen hat sich mit Covid 19 infiziert. Viele von ihnen leben in Sammelunterkünften. Sie stehen schon seit vielen Jahren in der Kritik. Video (02:13 min)

Betrieb bis Anfang Juni ausgesetzt

In dem Dissener Westcrown-Zerlegebetrieb waren in den vergangenen zwei Wochen mehr als die Hälfte der rund 280 Beschäftigten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Fleischunternehmen wurde am vergangenen Donnerstag für zunächst zwei Wochen geschlossen. Als Reaktion auf die massenhaften Corona-Infektionen in Schlachtbetrieben hatte das Bundeskabinett vor wenigen Tagen das Aus für Werkverträge ab dem Jahr 2021 beschlossen.

Weitere Informationen Dissen: 54 neue Corona-Fälle bei Westcrown In Dissen haben Tests beim Fleischunternehmen Westcrown ergeben, dass 54 weitere Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert sind. Damit steigt die Gesamtzahl auf 146. mehr Ab 2021: Aus für Werkverträge in Fleischindustrie Nach Häufung von Coronainfektionen in den Betrieben der Fleischindustrie hat das Bundeskabinett neue Regeln für die Branche auf den Weg gebracht. Werkverträge sind künftig verboten. mehr

