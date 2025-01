Stand: 08.01.2025 16:55 Uhr Erhöhte Waldbrandgefahr: NABU warnt vor Windrädern im Wald

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) warnt nach dem Brand an einer Windkraftanlage in Gildehaus (Landkreis Grafschaft Bentheim) vor dem Bau von Windparks in Wäldern. Das brennende Windrad in Gildehaus hatte am Neujahrstag zwar wegen der Witterung keinen Waldbrand verursacht, dennoch sei die Gefahr im Sommer sehr hoch. Die Feuerwehr könne die Windräder in mehr als 100 Metern nicht löschen. Die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim, die zahlreiche Windenergieanlagen in Wäldern errichten wollen, sollten ihre Haltung überdenken, heißt es. Gerhard Busmann, Vorsitzender des NABU-Regionalverbandes Emsland/ Grafschaft Bentheim geht in der Pressemitteilung aber auch auf einen anderen Aspekt des Baus von Windrädern in Wäldern ein: "Dadurch würden zahlreiche Naherholungsgebiete zerschnitten und verlärmt. Von den Zerstörungen von Lebensräumen für gefährdete Tierarten und die Erhöhung der Kollisionsgefahr an den Rotoren für viele Vogel- und Fledermausarten ganz zu schweigen."

