Stand: 03.01.2025 20:53 Uhr Windrad in Bad Bentheim brennt ab - eine Million Euro Schaden

Beim Brand einer Windkraftanlage in der Grafschaft Bad Bentheim ist am Mittwochabend ein hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, fing die Anlage im Windpark Gildehaus aus unbekannten Gründen Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr ließ das in 100 Metern Höhe wütende Feuer den Angaben zufolge kontrolliert abbrennen. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Menschen, weitere Objekte und den Stadtverkehr bestanden, sagte die Polizei. Den Angaben zufolge entstand ein geschätzter Schaden von einer Million Euro.

VIDEO: Brand verursacht Millionenschaden an Windrad in Bad Bentheim (1 Min)

