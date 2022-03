Erdgasspeicher Rehden: Landrat fordert notfalls Enteignung Stand: 10.03.2022 09:37 Uhr Der größte Gasspeicher Westeuropas in Rehden im Landkreis Diepholz ist kaum noch gefüllt. Um die Gasversorgung nicht zu gefährden, kann sich der Landrat auch eine Enteignung vorstellen.

Der Speicher in Rehden gehört dem Unternehmen Astora, einer Tochter des russischen Gazprom-Konzerns, und hat ein Gesamtvolumen von 6.780 Millionen Kubikmetern. Schon vor dem Krieg in der Ukraine war dieser Speicher fast leer. Aktuell ist er zu weniger als drei Prozent gefüllt. Um trotzdem dauerhaft die Energieversorgung zu gewährleisten, bringt der Diepholzer Landrat Cord Bockhop (CDU) nun eine Enteignung ins Spiel. Wenn ein großes Unternehmen den vorhandenen Speicher nicht nutze und dadurch die Grundversorgung gefährde, sei es der letzte Schritt, dieses Unternehmen auch zu enteignen. Dabei sei es egal, ob das Unternehmen das Gas verknappe, um auf höhere Preise zu spekulieren oder ob es die Gaslieferungen sogar als Waffe einsetze, so Bockhop.

Betreiber soll Gasversorgung für kommenden Winter sicherstellen

Aber so einfach ist das nicht mit einer Enteignung. Der Landrat räumt ein, dass Astora den Speicher derzeit nur als Vermieter betreibt und selbst gar kein Gas einlagern darf. Diese Möglichkeit müsse das Unternehmen aber schnell bekommen, um den Speicher schnell wieder füllen und die Gasversorgung für den nächsten Winter zu sichern. Sollte das Unternehmen das nicht tun, bleibe nur, es zu enteignen und den Speicher auf anderem Weg zu füllen. Astora selbst will "politische Standpunkte nicht kommentieren". Neben dem Speicher in Rehden betreibt Astora in Niedersachsen auch den Kavernenspeicher im ostfriesischen Jemgum.

Enteignung - wie geht das eigentlich?

Ein Unternehmen in Deutschland zu enteignen, ist an strenge Regeln und aufwendige Verfahren geknüpft. Voraussetzung ist laut Grundgesetz Art.14 Abs.3, dass die Enteignung dem Allgemeinwohl und der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dient. Außerdem muss eine Enteignung verhältnismäßig sein. Das bedeutet unter anderem, dass nur dann enteignet werden kann, wenn kein milderes Mittel mehr zur Verfügung steht, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Eine Interessenabwägung muss zudem ergeben, dass das Interesse des Staates - also in diesem Fall die sichere Versorgung mit Erdgas - höher zu bewerten ist als das Interesse des Eigentümers. Trifft all das zu, muss der Eigentümer dem Grundgesetz zufolge angemessen entschädigt werden. Bei Unternehmen spricht man nach Artikel 15 des Grundgesetzes eher von "Vergesellschaftung" als von "Enteignung", wenn Produktionsmittel, wie zum Beispiel ein Erdgasspeicher, in Gemeineigentum oder eine andere Form der Gemeinwirtschaft übergehen. Dafür ist dann ein eigenes Gesetz erforderlich. Diese Möglichkeit wurde bisher in Deutschland noch nie angewandt. In Niedersachsen ist seit 2005 das Innenministerium die zuständige Behörde für die recht aufwendigen Enteignungsverfahren.

