Stand: 07.06.2024 06:41 Uhr 18-Jähriger stirbt bei Unfall in Bramsche

In Bramsche (Landkreis Osnabrück) ist ein 18 Jahre alter Autofahrer am späten Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der junge Fahrer aus Osnabrück war nach Polizeiangaben in einer Linkskurve auf einer Kreisstraße mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Für ihn sei jede Hilfe zu spät gekommen. Ein 20-jähriger Beifahrer aus Wallenhorst kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

