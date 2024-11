Stand: 05.11.2024 09:26 Uhr Energiewende in Osnabrück: Stromnetz muss ausgebaut werden

Das Stromnetz in Osnabrück muss stark ausgebaut werden, um mit der Energie- und Wärmewende in Deutschland mithalten zu können. Das teilten die Stadtwerke in einer Pressemitteilung mit. Grund dafür ist eine immer höhere Belastung des Stromnetzes durch Photovoltaik-Anlagen. Gleichzeitig steige aber auch der Strombedarf in der Stadt. Laut Stadtwerken ist die installierte Leistung durch PV-Anlagen in den ersten drei Quartalen dieses Jahres um 14 Prozent gestiegen. Mehr als 1.500 neue PV-Anlagen seien dazugekommen. Die hohe Einspeisemenge bei Sonnenschein strapaziere allerdings das Stromnetz, so die Stadtwerke. Gleichzeitig gebe es auch immer mehr Abnahmestellen für Elektrofahrzeuge und Wärmpepumpen und dadurch einen höheren Bedarf. Um mit diesen Entwicklungen Schritt halten zu können, sei besonders der Ausbau der Verteilernetze vor Ort notwendig. Die Stadtwerke investieren nach eigenen Angaben pro Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag in den Netzausbau.

Weitere Informationen Strommix Deutschland: Wie hoch ist der Anteil erneuerbarer Energien? Bis 2030 sollen 80 Prozent des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Quellen kommen. Der Weg dahin wird eine Herausforderung. (05.11.2024) mehr

