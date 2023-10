Stand: 16.10.2023 08:05 Uhr Emsland stellt Konzept für mehr Elektro-Ladesäulen vor

Der Landkreis Emsland und die Straßenbaubehörde haben ein neues Konzept für mehr Elektro-Ladesäulen präsentiert. Darin werden Standorte vorgeschlagen, an denen sich Ladepunkte für E-Autos lohnen würden. Der Landkreis hofft, dass die Kosten dafür die Privatwirtschaft selbst trägt. Dafür sollen die Gemeinden jetzt die Rahmenbedingungen klären. Im Emsland stehen bisher 320 öffentliche Ladepunkte. Der Landkreis erwartet, dass in einigen Jahren mehrere Tausend benötigt werden. Er gehört zu acht Modellkommunen in Niedersachsen, die zusammen mit dem Land ein Konzept erstellt haben.

