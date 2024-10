Stand: 30.10.2024 07:28 Uhr Emsland ist Spitzenreiter bei neuen Öko-Betrieben im Land

Im Emsland haben im vergangenen Jahr so viele Landwirte auf Bio umgestellt wie in keinem anderen Landkreis in Niedersachsen. Das steht in einem neuen Bericht des Kompetenzzentrums Ökolandbau. Demnach haben im Emsland 18 Betriebe von konventioneller auf ökologische Landwirtschaft umgestellt. Allerdings wächst der Öko-Anteil auf niedrigem Niveau: Nur etwa 1,5 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche wird im Emsland ökologisch bewirtschaftet, so die Geschäftsführerin des Kompetenzzentrums, Carolin Grieshop. Dabei wachse die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln mittlerweile wieder, nachdem die Menschen zwischenzeitlich beim Einkauf wegen der Inflation stärker gespart hätten. Landesweit liegt der Öko-Anteil an der Fläche laut Kompetenzzentrum bei sechs Prozent.

