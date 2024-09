Nordhorn wird zeitweise Amtssitz des Bundespräsidenten Stand: 30.09.2024 05:30 Uhr Nordhorn wird Mitte Oktober zum Amtssitz des Bundespräsidenten: Frank-Walter Steinmeier wird drei Tage lang in der Stadt (Landkreis Grafschaft Bentheim) residieren.

Das Staatsoberhaupt will sich in Nordhorn mit Privatleuten, Unternehmen sowie Politikerinnen und Politikern austauschen. Nach Information von NDR Niedersachsen wird Steinmeier samt Stab und zahlreichen Akten zur Führung seiner Amtsgeschäfte anreisen. Auch die Standarte des Bundespräsidenten soll vor seiner Unterkunft gehisst werden.

13. Etappe von Steinmeiers Rundreise

Nordhorn ist die 13. Station der "Ortszeit Deutschland" genannten Tour, die Steinmeier derzeit durch die Bundesrepublik unternimmt. Bei der Rundreise wird der Amtssitz vom Schloss Bellevue in Potsdam zeitweise in Regionen verlegt, die üblicherweise nicht so viel Aufmerksamkeit erfahren. Das genaue Programm für die Zeit in Nordhorn steht noch nicht fest.

