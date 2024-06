Stand: 18.06.2024 13:22 Uhr Bundespräsident Steinmeier zeichnet Schüler in Königslutter aus

Eine Klasse der Rudolf-Dießel-Schule Königslutter (Landkreis Helmstedt) ist für ihr Projekt "Ein gutes Leben für alle Kinder - hier und in Afrika" von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgezeichnet worden. Gemeinsam mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) ehrte er die 13 Schülerinnen und Schüler für ihr entwicklungspolitisches Engagement im Rahmen des Schulwettbewerbs "alle für EINE WELT für alle". Das teilte die Hilfsorganisation "Aktion gegen Hunger" mit, Kooperationspartnerin des Schülerprojekts. Die Schülerinnen und Schüler aus Königslutter beschäftigten sich in ihrem Projekt mit den Lebensbedingungen afrikanischer Kinder und den Voraussetzungen für eine glückliche Kindheit. Unter anderem haben sie selbstgemachte Armbänder verkauft und die Erlöse gespendet. Der Preis wurde ihnen am Dienstagvormittag überreicht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule