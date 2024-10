Stand: 22.10.2024 15:53 Uhr Illegale Schottergärten? Landkreis Emsland überprüft 100 Adressen

Besitzer von illegalen Schottergärten im Landkreis Emsland müssen sich auf Kontrollen einstellen. Der Landkreis teilte mit, noch im Oktober damit zu beginnen, 100 Adressen mit möglichen Schottergärten zu überprüfen. Hintergrund sei ein anonymer Brief, in dem Unbekannte diese Adressen der Samtgemeinde Spelle und dem Landkreis Emsland mitgeteilt hätten. Darin fordern sie den Rückbau dieser Gärten. Geplant sei bislang, dass die Mitarbeitenden die Adressen darauf überprüfen, ob sie gegen das öffentliche Baurecht verstoßen. Sollte das der Fall sein, müssten die Eigentümerinnen und Eigentümer den Schottergarten zurückbauen oder Zwangsgelder zahlen. In Niedersachsen sind Schottergärten verboten, das sagt die Bauordnung des Landes.

