Stand: 20.08.2023 11:51 Uhr Emsland: Frau entdeckt Schlange an See in Walchum

Eine Frau hat am Samstagnachmittag an einem See in Walchum (Landkreis Emsland) eine Schlange entdeckt. Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert. Die Feuerwehr fing das Tier ein. Laut Polizei handelt es sich vermutlich um eine Königspython. Die Schlange soll nun der Naturschutzbehörde übergeben werden.

