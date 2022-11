Ems-Überführung: Luxusliner "Arvia" in Eemshaven angekommen Stand: 05.11.2022 22:50 Uhr Das auf der Meyer Werft gebaute Kreuzfahrtschiff "Arvia" ist am Samstagmorgen in Papenburg zur Ems-Überführung aufgebrochen. In der Nacht zu Sonntag erreichte das Schiff planmäßig das niederländische Eemshaven.

Die "Arvia" legte die Emsfahrt in Richtung Nordsee rückwärts und mit Unterstützung zweier Schlepper zurück. Diese Art der Überführung habe sich aufgrund der besseren Manövrierfähigkeit bewährt, hat die Meyer Werft mitgeteilt. Planmäßig erreichte die "Arvia" Eemshaven in den Niederlanden am frühen Sonntagmorgen. Nach technischen und nautischen Erprobungen werde das Schiff dann für die spätere Ablieferung an P&O Cruises Kurs auf Bremerhaven nehmen, teilte die Meyer Werft mit.

VIDEO: Papenburg: Kreuzfahrtschiff "Arvia" verlässt Dockhalle (27.08.2022) (1 Min)

Vorläufiger Zeitplan für die Emspassage

Für die Emspassage gilt nach Angaben der Meyer Werft folgender Zeitplan, der sich allerdings entsprechend der Wetter- und Tidebedingungen kurzfristig verschieben könne:

Sonnabend, 5. November 2022

ca. 11.45 Uhr Passieren der Friesenbrücke (Weener)

ca. 15.00 Uhr Passieren der Jann-Berghaus-Brücke (Leer)

ca. 18.30 Uhr Ankunft am Emssperrwerk (Gandersum)

ca. 22.30 Uhr Passieren des Emssperrwerk

Sonntag, 6. November 2022

ca. 0.45 Uhr Passieren Emden

Nabu kritisiert Aufstauen der Ems

Umweltschützer sehen die Überführung des Kreuzfahrtriesen auf der Ems problematisch. Der Nabu kritisiert gegenüber dem NDR in Niedersachsen, dass der Fluss für die Fahrt der "Arvia" aufgestaut wird. Dadurch würde nicht nur der Wasserspiegel im Fluss angehoben, sondern auch zahlreiche Wiesen im Deichvorland überflutet - eine Fläche, die Zugvögel gerade jetzt zur Rast auf ihrer langen Reise bräuchten.

"Arvia" wird mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben

Die britische Reederei P&O Cruises hat die "Arvia" in Papenburg bauen lassen. Nach Angaben der Meyer Werft ist das Kreuzfahrtschiff rund 345 Meter lang und soll 5.200 Passagieren Platz bieten. Es wird mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben. Die "Arvia" ist baugleich zu ihrem Schwesterschiff "Iona", das bereits 2020 ausgeliefert wurde.

Kritiker beim Ausdocken der "Arvia"

Im August hatten viele Zuschauer das Ausdocken der "Arvia" an der Meyer Werft beobachtet. Unter die Schaulustigen hatte sich damals auch eine kleine Gruppe junger Menschen mit Plakaten gemischt. Darauf forderten sie unter anderem "Klimaschutz statt Kreuzfahrtschmu" und warfen der Branche "Greenwashing" vor. Auch LNG verursache klimaschädliche CO2-Emissionen, so ihre Argumentation.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.11.2022 | 18:00 Uhr